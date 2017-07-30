Саакашвили требует проверить его подпись на документе о получении гражданства

На своей странице в "Фейсбуке" экс-президент Грузии написал, что украинские власти подделали анкету.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал провести экспертизу подписи в анкете на получение им украинского гражданства. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Впопыхах нарисованная "моя подпись" под анкетой на получение гражданства не имеет ничего общего с оригиналом. Это докажет любая экспертиза, которую я и требую немедленно провести! — написал Саакашвили.

Ранее Саакашвили уже говорил о том, что украинские власти подделали документы, чтобы лишить его гражданства.

Напомним, политика лишили гражданства 26 июля. Но, несмотря на это, Саакашвили заявил, что всё равно останется жить в Киеве и будет ходить по майдану.