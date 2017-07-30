В Новой Москве девушку убило газонокосилкой

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В Новой Москве девушку убило газонокосилкой

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Погибшая Любовь С. Фото: © L!FE

Тело погибшей обнаружила её четырёхлетняя дочка, которая позвала на помощь бабушку.

В Новой Москве 23-летняя Любовь С. погибла от удара током от электротриммера. Молодая женщина косила траву и не увидела, что шнур намотался на работающую леску. Спустя несколько секунд она получила мощный разряд тока.

<p>Погибшая Любовь С. Фото: © L!FE</p>

Четырёхлетний ребёнок обнаружил погибшую маму накануне вечером, но девочка не поняла, что с ней случилось, и позвала на помощь бабушку.

<p>Погибшая Любовь С. Фото: © L!FE</p>

Родители девушки вызвали на место бригаду медиков, однако было уже слишком поздно. Им лишь оставалось констатировать смерть пострадавшей.

<p>Погибшая Любовь С. Фото: © L!FE</p>

Стоит заметить, что в этот день Любовь С. очень не хотела ехать на дачу, однако её уговорила мама.

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