В Новой Москве девушку убило газонокосилкой

Тело погибшей обнаружила её четырёхлетняя дочка, которая позвала на помощь бабушку.

В Новой Москве 23-летняя Любовь С. погибла от удара током от электротриммера. Молодая женщина косила траву и не увидела, что шнур намотался на работающую леску. Спустя несколько секунд она получила мощный разряд тока.

Четырёхлетний ребёнок обнаружил погибшую маму накануне вечером, но девочка не поняла, что с ней случилось, и позвала на помощь бабушку.

Родители девушки вызвали на место бригаду медиков, однако было уже слишком поздно. Им лишь оставалось констатировать смерть пострадавшей.

Стоит заметить, что в этот день Любовь С. очень не хотела ехать на дачу, однако её уговорила мама.