В Иране сообщили о переносе части серверов Telegram в страну

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В Иране сообщили о переносе части серверов Telegram в страну

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Фото © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ранее Павел Дуров заявлял, что серверы соцсети никогда не будут перенесены в Иран.

Иранское агентство ISNA со ссылкой на министра связи страны сообщило, что мессенджер Telegram перенёс часть своих серверов в Иран. Об этом пишет Associated Press.

— В результате встречи с руководством Telegram часть их серверов была перемещена в страну, — цитирует агентство слова министра связи Махмуда Ваези.

Как отмечает издание, 22 июля основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что серверы соцсети никогда не будут перемещены в Иран и установлены там. Однако власти Ирана требуют размещения серверов иностранными соцсетями на территорию страны, если те хотят продолжить свою работу в её пределах. Так, власти Ирана блокируют сайты Facebook и Twitter и цензурируют некоторые другие соцсети.

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