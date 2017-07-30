В Пакистане обрушилась крыша в семинарии, погибли шестеро

Как сообщают местные СМИ, ещё несколько пострадавших могут оставаться под завалами.

По меньшей мере шесть воспитанников погибли, ещё 12 ранены после обрушения крыши в религиозной семинарии в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает телеканал Dunya News, несколько человек ещё могут оставаться под завалами.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за дождевой воды, просочившейся в фундамент здания.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия.