В Пакистане обрушилась крыша в семинарии, погибли шестеро

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В Пакистане обрушилась крыша в семинарии, погибли шестеро

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Фото: dunyanews.tv

Как сообщают местные СМИ, ещё несколько пострадавших могут оставаться под завалами.

По меньшей мере шесть воспитанников погибли, ещё 12 ранены после обрушения крыши в религиозной семинарии в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает телеканал Dunya News, несколько человек ещё могут оставаться под завалами.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за дождевой воды, просочившейся в фундамент здания.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

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