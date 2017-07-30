Молдавия обвинила российских миротворцев в симпатии к Приднестровью

Правительство Молдавии считает, что миротворческая операция на Днестре превратилась в фактор заморозки приднестровского вопроса и её необходимо трансформировать в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом. Об этом сообщается на официальном портале правительства страны.

При этом в комментарии уточняется, что страна ценит позитивный вклад миротворческой операции на Днестре конца июля 1992 года. Но, несмотря на это, в кабмине уверены, что эта операция так и не обеспечила полную демилитаризацию зоны безопасности. Более того, по мнению местного правительства, она способствовала заморозке приднестровского конфликта, так как предвзятое отношение российских миротворцев к сепаратистскому режиму в Тирасполе очевидно.

В правительстве отметили, что именно поэтому молдавские власти стали на законных основаниях требовать превращения этой операции в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом. По мнению представителей кабмина, это будет способствовать укреплению доверия и создаст более благоприятную атмосферу для процесса переговоров по поиску жизнеспособного решения приднестровской проблемы.

Ранее сообщалось о том, что Россия может ввести санкции из-за срыва визита Рогозина в Молдавию.

Напомним, визит вице-премьера в страну был сорван, так как Румыния отказалась пропустить рейсовый самолёт авиакомпании S7, на котором летел чиновник. Рогозин направлялся в Молдавию для переговоров с президентом Игорем Додоном по его личному приглашению.