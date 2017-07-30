В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки

В Челябинске задержан 42-летний житель города Сатки, который подозревается в убийстве 14-летней девочки 24 июля этого года.

— В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, с его участием следователями регионального СУ СК России проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обнаружено тело девочки со следами насильственной смерти, — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Пропавшую девочку искали несколько дней. Помогали в этом и волонтёры. Оказалось, что преступник затащил подростка в лес, убил и спрятал тело. Вскоре ему будет предъявлено обвинение.