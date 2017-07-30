В Испании в жилом доме прогремел мощный взрыв

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и полицейские. По предварительным данным, один человек погиб.

Сегодня в городе Пуэнте-ла-Рейна в Испании в одном из жилых домов прогремел взрыв, причиной которого, по предварительным данным, стала утечка бытового газа. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что взрыв произошёл на первом этаже здания в тот момент, когда вокруг было много народу. В результате случившегося один человек погиб и ещё несколько получили ранения.

Un muerto y 8 heridos en la explosión e incendio de una vivienda en la localidad navarra de Puente la Reina https://t.co/Q2XwfbjcvZ pic.twitter.com/iSpGlsCGso — Telecinco (@telecincoes) July 30, 2017

Как сообщает местная полиция, взрыв очень сильно повредил здание, из-за чего оно будет расселено.