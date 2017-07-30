Виновником ДТП под Саратовом оказался мужчина, решивший покончить с собой

В предсмертной записке 24-летний Денис Х. просит никого не винить в своей смерти и пишет, что просто устал.

Причиной серьёзной аварии под Саратовом стал водитель Лады, 24-летний Денис Х., который решил свести счёты с жизнью на трассе. Он направил автомобиль на встречку и врезался в автобус, следовавший из Тбилиси в Свердловскую область. Водитель "Лады" погиб, более 10 пассажиров автобуса получили ранения различной степени тяжести, сообщает паблик Mash.

В предсмертной записке, обнаруженной в машине Дениса, молодой человек обращается к родителям, друзьям и любимой девушке. Он просит никого не винить в своей смерти и пишет, что просто устал.

— Мама и папа, мой любимый брат. Пусть у вас всё будет хорошо, я просто устал, — говорится в послании.

Как ранее сообщал Лайф, жуткое ДТП произошло под Саратовом сегодня около пяти часов утра. В автобусе находилось 36 пассажиров.