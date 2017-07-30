Россия лидирует во второй день танкового биатлона

Россия на данный момент показала лучший результат на международных соревнованиях по танковому биатлону, которые проходят на подмосковном полигоне Алабино. Команда РФ сегодня прошла этап за 19 минут и 10 секунд, улучшив на 26 секунд достижение предыдущего лидера — Китая.
Российская команда выступает сегодня, во второй день соревнования, согласно жеребьёвке. В экипаж входят танкисты Восточного военного округа: командир танка старший сержант Александр Демьянов, наводчик-оператор сержант Илья Ишмиров и механик-водитель старший сержант Игорь Шиленин.
В первый день в скорости передвижения, меткости стрельбы соревновались представители Лаоса, Анголы, Таджикистана, Уганды, Китая, Монголии, Кувейта и Азербайджана. Сегодня соперниками россиян в заезде стали Сербия и Киргизия.
В финал, который пройдёт 12 августа, в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды.
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