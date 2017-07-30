Российская туристка умерла на пляже пятизвёздочного отеля в Турции

Женщине стало плохо в воде, спасти её не удалось. Предположительно, туристка страдала астмой и забыла в номере ингалятор.

Российская туристка Оксана Астафьева умерла во время отдыха в пятизвездочном отеле не курорте Кемер в Турции. Об этом сообщила газета Milliyet.

Известно, что 36-летняя женщина прилетела на отдых с мужем. 29 июля после ужина они вместе пошли на пляж. Оксана зашла в море, ей стало плохо. Люди, которые были рядом, помогли вытащить ее из воды, ее доставили в больницу, но было уже поздно.

Кроме того, по данным Milliyet, за последние дни на турецких курортах умерли ещё двое россиян. 56-летнему Александру Шевченко также стало плохо в море, а 47-летняя Татьяна Логинова умерла в отеле от сердечного приступа.

25 июля Лайф также сообщал о смерти 48-летнего туриста Дмитрия Садоникова в Кемере. Мужчина скончался в шезлонге у бассейна.