Коалиция США нанесла авиаудар по больнице в Сирии

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Коалиция США нанесла авиаудар по больнице в Сирии

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

По информации САНА, в результате погибли шестеро местных жителей и ещё 10 получили ранения.

Самолёты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по поселению Абу-Камаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает САНА, в результате шесть человек погибли и 10 получили ранения.

По данным СМИ, под удар попали больница Аиша и спортивный клуб в Абу-Камале. Отметим, что за последний месяц это уже четвёртый авианалёт коалиции в Дейр-эз-Зоре, при котором погибли мирные граждане.

Ранее сообщалось, что накануне ВВС США нанесли удар по городу Эль-Меядин и его окрестностям. В результате погибло 10 человек.

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