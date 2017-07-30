В Турции в результате нападения на ночной клуб погиб человек

Неизвестный открыл стрельбу на пляжной вечеринке турецкого города Бодрум. Один человек погиб, четверо получили серьёзные ранения, сообщает CNN Turk.
Злоумышленник открыл стрельбу, находясь между двумя дискотеками на пляже — в клубах Çilek и Sess. Сообщается, что на двух вечеринках в общей сложности было около 400 человек. На пляже началась паника.
В результате нападения 18-летний молодой человек по имени Фуркан Сэй получил тяжёлые ранения и скончался. Ранены были также ещё два посетителя и два официанта. Все четверо мужчин госпитализированы.
Преступник скрылся с места преступления, в настоящий момент его разыскивают.
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