Моряков с затонувшего в Крыму сухогруза выпишут из больницы в ближайшие дни

Всего удалось спасти восемь из девяти членов экипажа судна "Анда". Ещё одного моряка спасатели искали весь день вчера, 29 июля, и продолжают искать сегодня.

Спасённых моряков доставили в ливадийскую больницу в Ялте в субботу вечером в удовлетворительном состоянии, в настоящее время они чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Anda Navigation Ltd (Турция) Андрея Маненко.

Уточняется, что моряков разместят в одном из ялтинских отелей за счёт судовладельца, им также будет предоставлено питание. Сейчас им оформляют утерянные в момент кораблекрушения паспорта и визы, чтобы отправить домой. В числе спасённых членов экипажа — граждане Сирии и Индии.

Капитана судна также удалось спасти. Он рассказал, что сухогруз, на борту которого было 24 тысячи тонн пшеницы, затонул в считаные минуты.

Накануне сообщалось, что судно вышло в море несмотря на штормовое предупреждение. Инцидент произошёл утром в 40 километрах от берега в нейтральных водах между Крымом и Турцией.