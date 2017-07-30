В Мордовии задержали мужчину, обстрелявшего из ружья четырёх человек

Им оказался 42-летний владелец охотничьего магазина. Мужчина находился в сильном подпитии.

В Мордовии задержан мужчина, обстрелявший четырёх человек из охотничьего ружья в селе Татарский Шебдас, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержанный был владельцем охотничьего магазина.

Сообщения о выстрелах поступили в полицию поздним вечером 29 июня. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний владелец охотничьего магазина. Стрельба велась из зарегистрированного на его имя двуствольного охотничьего ружья.

— Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Трое раненых — 43-летний мужчина и две девушки (23 лет и 21 года) — были госпитализированы. Ещё одна пострадавшая 54-летняя женщина после оказания медицинской помощи отпущена домой.

В ходе осмотра дома мужчины обнаружено и изъято ружьё, пневматическая винтовка, нож и боеприпасы.