Власти Великобритании лишили гражданства 150 предполагаемых экстремистов

Ранее все подозреваемые в экстремизме покинули страну. Повторный въезд им запрещён.

Британские власти лишили гражданства 150 человек, заподозренных в причастности к экстремистской деятельности. Ранее все они под разными предлогами уехали на Ближний Восток. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Уточняется, что гражданства лишали мужчин, которые, предположительно, отправились воевать в ИГИЛ*, и женщин, которые уехали из страны, чтобы стать женами боевиков.

Также известно, что только с начала года произошло более 40 случаев лишения британского гражданства. По данным СМИ, спецслужбы в последнее время также включили в списки подозрительных лиц более 350 граждан страны, вернувшихся из Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.