Военный эксперт о параде в Пекине: Мощь китайской армии впечатляет

России, однако, не стоит остерегаться такой мощи, так как РФ и Китай являются стратегическими партнёрами.

Эксперт Виктор Литовкин в интервью Лайфу заявил, что военный парад в Китае произвёл на него глубокое впечатление своей мощью, выправкой и боевой техникой.

— Выглядит очень здорово. У них мощное стратегическое ракетное вооружение. Это впечатляет. Понятно, что эти ракеты предназначены для одного удара, для того чтобы защитить безопасность страны. Но такое большое количество техники, которое они смогли вытащить на парад, очень впечатляет. Ещё больше боевой техники у Китая стоит сейчас на боевом дежурстве. Сколько её — сложно сказать. У Китая мощные танки, мощная артиллерия, — говорит Литовкин.

Помимо техники эксперт также высоко оценил подготовку личного состава армии.

— Строй просматривается насквозь справа, слева и по диагонали. Это шикарное впечатление, как будто оловянные солдатики стоят. Это живые люди, которые даже бегают в ногу, — сказал он.

Ещё одним немаловажным фактом, по словам Виктора Литовкина, является то, что военный парад принимал лично верховный главнокомандующий Си Цзиньпин.

— Он сам объехал бесконечный строй солдат и боевой техники, со всеми поздоровался и всех поприветствовал, — обратил внимание Литовкин.

Однако остерегаться, по крайней мере России, такой мощи, как говорит эксперт, совсем не стоит, так как РФ и Китай являются стратегическими партнёрами и в любой момент армии этих двух стран могут встать плечом к плечу на защиту родины.

Напомним, что Китай впервые с 1949 провёл масштабный военный парад, где показал новейшие разработки своего вооружения.