В Севастополе за парадом в честь Дня ВМФ следили 100 тыс. человек

В Севастополе сегодня состоялся морской парад по случаю Дня ВМФ России. Им руководил контр-адмирал Виктор Лиина. На торжественном мероприятии присутствовало более 100 тысяч зрителей. Об этом сообщили власти города.

Отмечается, что в севастопольском параде приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров, 20 самолётов и вертолётов, 33 единицы техники армейского корпуса Черноморского флота и семь вспомогательных судов.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня принимал парад в Санкт-Петербурге. В ходе своего выступления он напомнил о заслугах советских моряков во время отважных битв за Одессу и за Севастополь в годы Великой Отечественной войны.