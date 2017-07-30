В Севастополе за парадом в честь Дня ВМФ следили 100 тыс. человек

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В Севастополе за парадом в честь Дня ВМФ следили 100 тыс. человек

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Фото:© РИА Новости/Василий Батанов

В Севастополе сегодня состоялся морской парад по случаю Дня ВМФ России. Им руководил контр-адмирал Виктор Лиина. На торжественном мероприятии присутствовало более 100 тысяч зрителей. Об этом сообщили власти города.

Отмечается, что в севастопольском параде приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров, 20 самолётов и вертолётов, 33 единицы техники армейского корпуса Черноморского флота и семь вспомогательных судов.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня принимал парад в Санкт-Петербурге. В ходе своего выступления он напомнил о заслугах советских моряков во время отважных битв за Одессу и за Севастополь в годы Великой Отечественной войны.

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