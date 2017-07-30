В ближайшие сутки в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков

Более четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.
Так, с полудня воскресенья до утра понедельника в российской столице ожидается до 25 мм осадков, что составляет 26% месячной нормы. Отметим, что июльская норма осадков — 94 мм.
Синоптики также отметили, что ливень будет сопровождаться порывистым ветром, грозой, а местами может выпасть град.
Ранее Лайф сообщал о том, что из-за ухудшения погоды в Москве объявили штормовое предупреждение.
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