В ближайшие сутки в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в российской столице ожидаются сильные ливни, грозы и град.

Более четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Так, с полудня воскресенья до утра понедельника в российской столице ожидается до 25 мм осадков, что составляет 26% месячной нормы. Отметим, что июльская норма осадков — 94 мм.

Синоптики также отметили, что ливень будет сопровождаться порывистым ветром, грозой, а местами может выпасть град.

Ранее Лайф сообщал о том, что из-за ухудшения погоды в Москве объявили штормовое предупреждение.