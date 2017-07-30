США заявили об успешном испытании ПРО на Аляске

По сообщению военных, это позволит Штатам оставаться на шаг впереди "растущей угрозы".

Соединённые Штаты провели испытание системы противоракетной обороны THAAD на Аляске. Об этом сообщает NBC со ссылкой на военный источник. Отмечается, что это позволит США "оставаться на шаг впереди растущей угрозы".

— Агентство по противоракетной обороне и военные 11-й зенитной артиллерийской бригады из Форт-Блисса, Техас, провели успешное противоракетное испытание, используя систему THAAD, — говорится в заявлении военных.

Ранее Береговая охрана США просила корабли не заходить в часть Тихого океана между островами Кадьяк и Гавайи. Сообщалось, что военный самолёт запустил ракету и её перехватила система ПРО.

Это уже второе подобное испытание за последнее время.