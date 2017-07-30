Корреспондент RT погиб при обстреле ИГИЛ в Сирии

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Корреспондент RT погиб при обстреле ИГИЛ в Сирии

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Халед аль Хатыб. Фото: Facebook

Журналисту было всего 25 лет. Он освещал антитеррористическую операцию в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс.

Сегодня журналист Халед аль-Хатыб, сотрудничавший с RT Arabic, погиб при обстреле ИГИЛ* в Хомсе. Об этом сообщается на сайте телеканала.

<p>Халед аль Хатыб. Фото: Facebook</p>

Известно, что параллельно с работой Халед учился в университете в Дамаске.

<p>Халед аль Хатыб. Фото: Facebook</p>

Главный редактор RT Маргарита Симоньян подтвердила гибель стрингера и выразила соболезнования в своем "твиттере".

Редакция L!FE выражает свои соболезнования.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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