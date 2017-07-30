Корреспондент RT погиб при обстреле ИГИЛ в Сирии

Журналисту было всего 25 лет. Он освещал антитеррористическую операцию в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс.

Сегодня журналист Халед аль-Хатыб, сотрудничавший с RT Arabic, погиб при обстреле ИГИЛ* в Хомсе. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Известно, что параллельно с работой Халед учился в университете в Дамаске.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян подтвердила гибель стрингера и выразила соболезнования в своем "твиттере".

Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал... — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 30 июля 2017 г.

Редакция L!FE выражает свои соболезнования.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.