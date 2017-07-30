Корреспондент RT погиб при обстреле ИГИЛ в Сирии

Сегодня журналист Халед аль-Хатыб, сотрудничавший с RT Arabic, погиб при обстреле ИГИЛ* в Хомсе. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Известно, что параллельно с работой Халед учился в университете в Дамаске.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян подтвердила гибель стрингера и выразила соболезнования в своем "твиттере".
Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал...— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 30 июля 2017 г.
Редакция L!FE выражает свои соболезнования.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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