В Турции 26 туристов пострадали в аварии с автобусом

Туристический автобус, направляющийся из турецкого города Аданы к водопадам Капузбашы, перевернулся. Пострадало 26 человек, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı https://t.co/PSXPCAQpmZ pic.twitter.com/cNG9Vofquj — Yeni Şafak (@yenisafak) 30 июля 2017 г.

Раненные были госпитализированы в больницы городов Яхьялы и Кайсери. О том, граждане каких стран находились в автобусе, пока не сообщается.