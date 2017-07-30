В Турции 26 туристов пострадали в аварии с автобусом

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В Турции 26 туристов пострадали в аварии с автобусом

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Фото: © Yeni Şafak

Туристический автобус, направляющийся из турецкого города Аданы к водопадам Капузбашы, перевернулся. Пострадало 26 человек, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Раненные были госпитализированы в больницы городов Яхьялы и Кайсери. О том, граждане каких стран находились в автобусе, пока не сообщается.

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