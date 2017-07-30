Павел Дуров опроверг информацию о переносе серверов Telegram в Иран

Основатель мессенджера призвал журналистов и политиков не путать серверы и сети дистрибуции содержимого.

Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров на своей личной страничке в "Твиттере" заявил о том, что его компания не переносила и не собирается переносить свои серверы в Иран.

— Никаких серверов Telegram никогда не будет в Иране. Политики/журналисты всегда всё путают, — пишет Дуров.

Также Дуров призвал не путать серверы, на которых хранятся все данные, и сети дистрибуции (CDN) содержимого, которые функционируют по всему миру и не имеют никакого доступа к личной информации пользователей.

Напомним, что ранее иранское агентство ISNA со ссылкой на министра связи страны сообщило, что мессенджер Telegram перенёс часть своих серверов в Иран.