В 2017 году ВМФ России пополнится 30 новыми кораблями и судами

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В 2017 году ВМФ России пополнится 30 новыми кораблями и судами

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Фото: ©РИА Новости/Александр Гальперин

Об этом заявил сегодня Владимир Путин на приёме, который проходит в Петербурге в Главном адмиралтействе.

Военно-морской флот России в текущем году пополнится тридцатью новыми кораблями и судами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приёме в Петербурге в Главном адмиралтействе по случаю Дня ВМФ.

По словам главы государства, благодаря отечественной промышленности и науке идёт укрепление национальной обороны страны, в том числе пополнение флота современной военной техникой. Так, в минувшем году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, а также судно обеспечения.

— В нынешнем году планируем ввести в строй ещё 30 кораблей и судов. Мы будем строго следовать и другим планам развития флота по наращиванию доли современного вооружения и по повышению качества боевых кораблей, — заверил Путин.

Напомним, сегодня глава государства принял военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Петербурге.

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