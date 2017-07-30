Путин подписал закон, регулирующий огороднические и садоводнические товарищества

В документе прописаны требования к организации, работе и ликвидации некоммерческих объединений граждан такого типа.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о садоводстве и огородничестве для собственных нужд. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В новом документе оговариваются особенности работы некоммерческих товариществ, создаваемых садоводами и огородниками. Кроме того, в законе прописываются особенности добычи подземных вод товариществами, в том числе вводятся нормы, упрощающие порядок лицензирования скважин. Напомним, требование об обязательном лицензировании вступает в силу с 2020 года.

Федеральный закон был принят депутатами Госдумы 20 июля и одобрен членами Совфеда 25 июля.