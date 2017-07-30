В Кишинёве из-за массовой акции протеста заблокировано автомобильное движение

Митингующие ведут себя мирно и стараются не вступать со стражами правопорядка в конфликт.

Сегодня в столице Молдавии — Кишинёве — проходит многотысячный митинг против действующей власти. Об этом сообщают молдавские СМИ.

В частности, митингующие требуют, чтобы европейские доноры прекратили оказывать финансовую помощь действующей молдавской власти, так как считают, что она коррумпирована.

Организаторами акции в центре Кишинёва являются сразу несколько партий: "Платформа "Достоинство и правда", Партия действия и солидарности и Либерал-демократическая партия.

Из-за митингов многие улицы в Кишинёве оказались заблокированы для автомобилистов, из-за чего в городе образовались заторы.

Стоит заметить, что митинг проходит в мирном ключе, а демонстранты стараются не устраивать столкновений со стражами порядка, которые стянуты к месту проведения акции.