В Венесуэле кандидат в Конституционную ассамблею был расстрелян в своём доме

Накануне в Венесуэле был застрелен кандидат в Конституционную ассамблею — юрист Хосе Феликс Пинеда. Он был убит в собственном доме в городе Сьюдад-Боливар.

— Группа людей ворвалась в дом жертвы, расположенный в секторе Брисас-дель-Сур-Трес, и выстрелила в него несколько раз, — сообщили в прокуратуре страны.

Сейчас в Венесуэле проходят выборы в Конституционную ассамблею. Этот орган имеет право менять государственный строй страны и реформировать конституцию. Из шести тысяч кандидатов будут выбраны лишь 545 человек.

В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о созыве ассамблеи, не проводя референдума. Это вызвало массовые акции протеста в стране. В них уже погибло более 100 человек, тысячи пострадали.