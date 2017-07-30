Брат Дианы просит не показывать видео, на которых она говорит об изменах Чарльза

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Брат Дианы просит не показывать видео, на которых она говорит об изменах Чарльза

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Родственник принцессы заявил, что демонстрация записи в эфире британского телеканала "4" причинит боль её детям — принцам Уильяму и Гарри.

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер попросил не показывать записи с откровениями его сестры, сделанные в 1992 и 1993 годах. Ранее стало известно, что Сhannel 4 готовит к 20-летию гибели принцессы документальный фильм Diana: In Her Own Words.

<p>Фото: GIPHY</p>

В частности, в программу должны войти кадры, на которых принцесса рассказывает, что супруг заявил ей, что не хочет быть единственным принцем Уэльским, у которого никогда не было любовницы. Его мать, королева Елизавета II, проигнорировала просьбу Дианы о помощи и заявила, что её сын "безнадежен".

Более того, по словам Дианы, отец Чарльза, герцог Эдинбургский принц Филипп говорил сыну, что, если его брак распадётся, он сможет вернуться к своей бывшей возлюбленной Камилле Паркер-Боулз (она и стала второй супругой Чарльза после смерти Дианы в 1997 году).

Про себя Диана говорит, что видела принца всего 13 раз до момента свадьбы. В период ухаживаний будущий супруг периодически пропадал, поэтому девушке было не слишком приятно его будто бы вынужденное внимание.

Представители Сhannel 4 отказываются скрывать компрометирующие материалы. Телеканал заявляет, что видеозаписи являются важным историческим источником и имеют право стать достоянием общественности.

Напомним, ранее были опубликованы письма, которые Диана отправляла своей помощнице во время медового месяца с Чарльзом. В одном из них принцесса пишет, что использовала романтическое путешествие, чтобы выспаться.

Диана и принц Чарльз поженились в 1981 году, а уже в 1996 развелись.

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