Под Новгородом 86-летняя пенсионерка получила золотой значок ГТО

Александра Васильевна выполнила и перевыполнила нормативы по отжиманию, бегу на лыжах, скандинавской ходьбе и другим дисциплинам.

86-летняя жительница посёлка Волот в Новгородской области Александра Васильевна Евстратова получила золотой значок отличия "Готов к труду и обороне". Об этом сообщает региональный департамент по физической культуре и спорту.

Отметим, пенсионерка стала самой пожилой обладательницей золота ГТО в Новгородской области. 86-летняя Александра Васильевна выполнила и перевыполнила нормативы по отжиманию, бегу на лыжах, скандинавской ходьбе и другим дисциплинам. Примечательно, что в 1948 году, когда Евстратовой было 17 лет, она сумела получить только бронзовый значок ГТО.

Большую часть жизни (54 года) Александра Васильевна проработала в местной школе учителем истории, а затем — директором. Пенсионерка является ветераном труда, также у неё есть медаль "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".