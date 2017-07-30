Пушков предрёк судьбу Порошенко, назвавшего Айвазовского украинским наследием

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Пушков предрёк судьбу Порошенко, назвавшего Айвазовского украинским наследием

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Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Фото © РИА Новости/Максим Блинов

"Наследие Порошенко" сенатор сравнил с картиной известного русского мариниста "Девятый вал".

Российский сенатор Алексей Пушков иронично заявил, что единственная картина Ивана Айвазовского, имеющая отношение к "наследию Порошенко", это "Девятый вал". Об этом политик написал в своём "Твиттере".

Ранее украинский президент Пётр Порошенко причислил русского художника Ивана Айвазовского к "украинскому наследию", поскольку тот родился в Феодосии.

<p>&#34;Девятый вал&#34; И.К. Айвазовский</p>

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