Пушков предрёк судьбу Порошенко, назвавшего Айвазовского украинским наследием

Российский сенатор Алексей Пушков иронично заявил, что единственная картина Ивана Айвазовского, имеющая отношение к "наследию Порошенко", это "Девятый вал". Об этом политик написал в своём "Твиттере".
Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его "наследию", это "Девятый вал". И он уже приближается.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 июля 2017 г.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко причислил русского художника Ивана Айвазовского к "украинскому наследию", поскольку тот родился в Феодосии.
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