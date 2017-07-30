Пушков предрёк судьбу Порошенко, назвавшего Айвазовского украинским наследием

"Наследие Порошенко" сенатор сравнил с картиной известного русского мариниста "Девятый вал".

Российский сенатор Алексей Пушков иронично заявил, что единственная картина Ивана Айвазовского, имеющая отношение к "наследию Порошенко", это "Девятый вал". Об этом политик написал в своём "Твиттере".

Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его "наследию", это "Девятый вал". И он уже приближается. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 июля 2017 г.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко причислил русского художника Ивана Айвазовского к "украинскому наследию", поскольку тот родился в Феодосии.