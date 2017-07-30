Спецназ и Росгвардия нашли пропавшую пять дней назад в тайге девочку

Сейчас Яна Т. находится вместе с полицейскими в лесу и в скором времени её могут эвакуировать оттуда на вертолёте.

Хорошая новость пришла сегодня из Красноярского края. Там полицейский спецназ и бойцы Росгвардии смогли найти живой и невредимой 14-летнюю Яну Т., которая пять дней назад пошла в лес за ягодами и пропала. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

— Сегодня сотрудники полиции вышли на связь со штабом поисковой операции и сообщили, что девочка обнаружена в лесу живой. Состояние здоровья, по предварительным данным, удовлетворительное. В настоящее время подросток находится с сотрудниками полицейского спецназа и бойцами Росгвардии в заранее оговоренной точке для эвакуации, — говорится в сообщении.

В поиске Яны принимали участие 230 полицейских, сотрудников Росгвардии, военных и волонтёров, а также 17 единиц техники, включая авиацию. Всё это время она питалась ягодами.

В настоящий момент решается вопрос об эвакуации девочки и поисковой группы из леса на вертолёте.