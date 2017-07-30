"Цивильно, но безумно роскошно". МВД проверяет выпускной в волгоградском вузе

Начальник Волгоградской академии МВД России генерал-майор полиции Владимир Третьяков потребовал проверить праздник на широкую ногу, который закатили его подопечные.
Будущие правоохранители с шиком и блеском отпраздновали получение дипломов. Молодые люди и девушки по городу перемещались исключительно на шикарных иномарках, два часа провели на специально арендованной яхте и заняли пентхаус дорогого ресторана. Выпускной в МВД состоялся накануне, 28 июля. Сразу после официальной части, на которой присутствовали главный полицейский Александр Кравченко и губернатор Андрей Бочаров, полицейские отправились отмечать факультетами. «Блокноту Волгограда» стали известны подробности празднования будущих оперативников. Как рассказал журналистам источник, пожелавший остаться анонимным, все прошло цивильно, но безумно роскошно. Рядовые граждане на бюджет мероприятия могут безбедно прожить год. Причем всей семьей. Молодых правоохранителей из альма-матер увез кортеж Land Cruiser Prado. Они направились снимать памятный ролик, который смонтируют только через месяц. Зато момент красивой фотосессии уже доступен к просмотру – его сняли на видео. Да и как не достать камеру, когда прекрасная часть борцов с преступностью кокетливо сверкает ножками в глубоких разрезах платьев. Дальше факультет поехал на Тулака, где расположен яхт-клуб. Заранее арендованная яхта – огромная и комфортная, точь-в-точь снимок жизни бизнесмена или модели из инстаграма – два часа катала полицейских по Волге. Жара, как уточнил собеседник, чувствовалась даже на воде, но ничуть не испортила настроение выпускникам. Ведь после их ждал ресторан «Лондон» – место популярное и очень дорогое. Зону выбрали самую лучшую – пентхаус. Ели, выпивали, но вели себя исключительно прилично – чтобы не позорить звание полицейского и родителей, многие из которых сами при погонах либо являются крупными предпринимателями. Рядовые папы и мамы, конечно, такой выпускной банально не «потянут». Зато на примере родители абитуриентов могут определиться, в какой вуз определять детей, чтобы хотя бы внуки вкусили дорогих удовольствий. Вы или ваши родители могут себе позволить оплатить такой выпускной? #мвд #LandCruiser #тщеславие #парад #выпусконой #блокнот #волгоград
— Фактов нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности выпускниками академии не допущено. По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы, — говорится в сообщении Академии МВД.
Напомним, ранее волгоградское издание "Блокнот" рассказало подробности выпускного. Впрочем, источник также подтвердил журналистам, что всё прошло "цивильно, но безумно роскошно".
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