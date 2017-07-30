"Цивильно, но безумно роскошно". МВД проверяет выпускной в волгоградском вузе

Ранее в Сети появилось видео с заездом выпускников Академии МВД на внедорожниках Land Cruiser Prado и на элитной яхте. После этого молодые люди закатили банкет в дорогом ресторане.

Начальник Волгоградской академии МВД России генерал-майор полиции Владимир Третьяков потребовал проверить праздник на широкую ногу, который закатили его подопечные.

— Фактов нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности выпускниками академии не допущено. По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы, — говорится в сообщении Академии МВД.

Напомним, ранее волгоградское издание "Блокнот" рассказало подробности выпускного. Впрочем, источник также подтвердил журналистам, что всё прошло "цивильно, но безумно роскошно".