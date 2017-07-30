На конкурсе в США хакеры за полтора часа взломали машины для подсчёта голосов

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На конкурсе в США хакеры за полтора часа взломали машины для подсчёта голосов

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В машинах обнаружилось множество уязвимостей, таких как незащищённый Wi-Fi и устаревшее ПО.

Участники конкурса хакеров в Лас-Вегасе за полтора часа взломали машины, использующиеся для голосования на избирательных участках США, сообщает The Hill.

Хакеры обнаружили в устройствах множество уязвимостей, таких как незащищённый Wi-Fi и устаревшее ПО вроде Windows XP.

— Несомненно, наши системы голосования очень плохо защищены. Благодаря сообществу хакеров сегодня мы узнали конкретные слабые стороны, — заявил один из организаторов конкурса.

Напомним, Америка подозревает Россию во вмешательстве в президентские выборы в США и обвиняет российских хакеров во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

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