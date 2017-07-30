Российские танкисты заявили о готовности сразиться на Армейских играх с НАТО

По словам главкома, солдаты могут продемонстрировать отличную боевую подготовку в любой дисциплине.

Главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков в разговоре с журналистами заявил, что военнослужащие РФ готовы сразиться с военными НАТО на Армейских международных играх.

— Неоднократно на эту тему говорил. Мы разослали приглашения в 78 стран, включая страны НАТО. Когда меня спрашивают об этом, я отшучиваюсь: может быть, они не готовы. Но мы готовы к честным соревнованиям, — сказал Салюков.

По его словам, российские военные могут достаточно хорошо выступить за свою страну в любой из дисциплин и продемонстрировать свою превосходную боевую подготовку.