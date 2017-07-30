Премьер Болгарии: Санкции ЕС против России не сыграли свою роль

Борисов отметил, что отношения Евросоюза и России должны быть прагматичными, в противном случае последствия для Европы могут быть плачевными.

Санкции Евросоюза против России не сыграли свою роль, с Москвой нужно строить прагматичные отношения, иначе последствия для Болгарии будут плачевными. Такое мнение выразил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в беседе с местным агентством "Фокус".

— В прошлые годы у меня были очень сложные отношения с Россией, но прагматизм требует, чтобы мы строили с ней нормальные отношения, — цитирует издание слова премьера.

Борисов также напомнил об отклонении Евросоюзом строительства "Южного потока" через Болгарию, который теперь будет проложен через Турцию и пройдёт также через страны ЕС Грецию и Италию.

— Тогда мы почувствовали себя преданными, но молчали. Мы начали активно работать над строительством центра распределения газа в Болгарии, — сообщил премьер.

Борисов также сообщил, что на прошлой неделе Еврокомиссия разрешила Болгарии начать переговоры об импорте российского газа.