Премьер Болгарии: Санкции ЕС против России не сыграли свою роль

Санкции Евросоюза против России не сыграли свою роль, с Москвой нужно строить прагматичные отношения, иначе последствия для Болгарии будут плачевными. Такое мнение выразил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в беседе с местным агентством "Фокус".
— В прошлые годы у меня были очень сложные отношения с Россией, но прагматизм требует, чтобы мы строили с ней нормальные отношения, — цитирует издание слова премьера.
Борисов также напомнил об отклонении Евросоюзом строительства "Южного потока" через Болгарию, который теперь будет проложен через Турцию и пройдёт также через страны ЕС Грецию и Италию.
— Тогда мы почувствовали себя преданными, но молчали. Мы начали активно работать над строительством центра распределения газа в Болгарии, — сообщил премьер.
Борисов также сообщил, что на прошлой неделе Еврокомиссия разрешила Болгарии начать переговоры об импорте российского газа.
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