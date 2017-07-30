Путин подписал закон о выборах президента Академии наук

Согласно документу, глава РАН избирается, если за него проголосуют 50%+1 членов академии наук на общем собрании. Сейчас требуется не менее 2/3 голосов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах избрания и утверждения президента Российской академии наук, а также вице-президентов, президиума, его главного учёного секретаря и академиков-секретарей отделений.

Процедура выборов президента РАН по новым правилам: выдвижение кандидатов;

согласование кандидатов в Правительстве РФ;

выборы на общем собрании РАН простым большинством голосов (50%+1 голос);

утверждение выбранного кандидата в должности Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Повторные выборы назначаются, если в правительстве согласовали менее двух кандидатов, если никто из академиков не набрал более 50% голосов на общем собрании, если все академики сняли свои кандидатуры или если выбранного кандидата не утвердил президент России. До их проведения глава государства назначает исполняющего обязанности главы РАН по предложению правительства из числа академиков.

Отмечается, что ранее из текста законопроекта был убран пункт, согласно которому принимать участие в выборах могли не более трёх кандидатов, согласованных правительством.

Ранее Владимир Путин выступил против практики назначения главы РАН.

Напомним, в настоящее время пост исполняющего обязанности президента Академии наук занимает академик, профессор, доктор физико-математических наук Валерий Козлов. Выборы президента должны были пройти 20 марта, однако перед голосованием все три кандидата — Владимир Фортов, Владислав Панченко, Александр Макаров — сняли свои кандидатуры.