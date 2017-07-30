Путин утвердил закон о запрете анонимайзеров

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Путин утвердил закон о запрете анонимайзеров

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

Также поисковым системам запрещено выдавать в поиске ресурсы, заблокированные властями.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает запрет на деятельность в России анонимайзеров — технологии, которая позволяет открывать заблокированные сайты. Это могут быть специальные программы или просто сайты. Потенциально закон распространяется на все прокси- и VPN-сервисы, анонимайзеры анонимные сети Tor, I2P и Freenet.

Предполагается, что запрет вводится для того, чтобы избежать вредных последствий от использования средств обхода блокировок. Не исключается возможность обжалования блокировки в судебном порядке.

Новый закон также вводит запрет для поисковых систем — теперь им нельзя будет выдавать в результатах поиска заблокированные по решению госорганов ресурсы. Документ также предполагает отмену реестра блогеров.

Проект закона разработан депутатами трёх парламентских фракций: Максимом Кудрявцевым от "Единой России", Николаем Рыжаком от "Справедливой России" и Александром Ющенко от КПРФ.

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