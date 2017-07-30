Путин подписал закон о введении присяги при получении гражданства РФ

Документ также предусматривает лишение гражданства лиц, осуждённых за экстремизм и терроризм.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении торжественной присяги, произносить которую нужно будет перед вступлением в гражданство.

Текст присяги при вступлении в гражданство РФ: Я, (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции Фото: © РИА Новости/Сергей Кузнецов

Согласно закону, желающие получить гражданство обязуются соблюдать Конституцию и законы РФ и берут на себя полную ответственность за достоверность предоставленных сведений. Если информацию признают ложной, гражданство могут отобрать в судебном порядке.

В том числе сообщением ложных сведений будет считаться ситуация, если человек после вступления в гражданство совершит преступление террористической или экстремистской направленности или будет готовиться к нему.

Согласно новому документу, упрощается процесс получения гражданства и вида на жительство для украинцев. Так, граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, должны будут подписать заявление об отказе от своего гражданства и оформить документ нотариально. Эта бумага будет заменять справку от уполномоченных органов Украины, с получением которой часто возникают проблемы.

Напомним, идею о введении присяги при вступлении в гражданство Владимир Путин озвучил 6 июня на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.