Утверждён закон о введении курортного сбора в четырёх регионах России

Так, его размер в этом году не может превышать 100 рублей, а в следующем — 50 рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет введена плата за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Сообщается, что данный закон принят в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристического пространства, а также создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в РФ.

Так, размер курортного сбора в этом году не может превышать 100 рублей, а в следующем — 50 рублей. Однако его размер будет варьироваться в зависимости от сезонности, времени пребывания человека на курорте, а также значения зоны отдыха. Конкретная сумма сбора будет определяться местными властями.

Уточняется, что данный эксперимент проводится до 31 декабря 2022 года, а взимание курортного сбора осуществляется не ранее 1 мая 2018 года.