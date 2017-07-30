Стрельба в ночном клубе Германии началась из-за ссоры

Стрелка выдворили из клуба силой, после чего он вернулся туда с оружием и открыл огонь.

Причиной стрельбы в ночном клубе Констанца на юго-западе Германии была ссора между самим стрелком и его зятем — владельцем заведения, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на следователей.

Мужчину выгнали из клуба, после чего он вернулся с оружием и открыл беспорядочную стрельбу. Напомним, в результате стрельбы погиб один человек и ещё трое пострадали.

При задержании 34-летний злоумышленник, выходец из Ирака, 15 лет проживающий в немецком городе Констанц, вступил в перестрелку с полицией. В результате мужчина получил серьёзное ранение и впоследствии скончался в больнице. Версия теракта следователями не рассматривалась.