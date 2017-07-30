Путин разрешил родителям выбирать опекуна детям в случае их смерти

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, благодаря которому родители смогут самостоятельно назначить ребёнку опекуна в случае их смерти. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации.

Ранее если оба родителя были живы, они не могли выбрать опекуна самостоятельно. Такая возможность была лишь в том случае, если ребёнок остался с одним из родителей.

— Единственный родитель несовершеннолетнего ребёнка на случай своей смерти либо оба родителя на случай своей одновременной смерти вправе определить опекуна или попечителя ребёнку, — говорится в тексте закона.