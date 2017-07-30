Фанаты "Спартака" признаны самыми злостными нарушителями на матчах

Последней каплей стал дебош на матче "Арсенал" — "Спартак" 21 мая в Туле. Теперь полиция намерена ужесточить досмотр на матчах московского клуба.

Фанаты футбольного клуба "Спартак" признаны самыми злостными нарушителями на матчах. В отчёте МВД по работе на матчах за год спартаковцы засветились больше всех, сообщает телеграм-паблик Mash. Теперь полиция намерена усилить контроль на матчах московского клуба.

Последней каплей стал дебош на матче "Арсенал" — "Спартак" 21 мая в Туле. Болельщики московского клуба разнесли стадион: жгли файеры, сломали ворота и кресла.

Всего в текущем году за административные правонарушения во время спортивных мероприятий было задержано 1416 человек, из них 913 — посетители матчей Российской премьер-лиги. Об этом сообщается в отчёте МВД по работе на матчах за этот год (есть в распоряжении Лайфа).

— Удельный вес всех правонарушений, связанных с использованием пиротехнических средств, в городах проведения матчей распределяется следующим образом: Москва (71,6%), Тула (18,2%), Санкт-Петербург (5,7%), Краснодарский край (2,3%), Пермь, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону — от 0,5 до 1% в каждом (всего 2,1%), — говорится в документе.

Всего за прошедший период 2017 года различные спортивные мероприятия в России посетило почти 10,5 миллиона человек.