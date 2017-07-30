Путин считает, что если у США изменится отношение к РФ, то не скоро

По словам главы государства, Москва больше не намерена оставлять без ответа недружественные шаги Вашингтона.

Сегодня президент России Владимир Путин во время своего интервью ВГТРК заявил, что отношение США к РФ может измениться, однако произойдёт это, вероятнее всего, не скоро.

— Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро, — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что у РФ есть достаточно мер зеркального воздействия на США и теперь оставлять санкции без ответа Москва не намерена.

Владимир Путин также рассказал, почему Россия потребовала от США сократить количество своих дипломатов и постановила 755 сотрудникам дипмиссии покинуть территорию РФ.

— Американская сторона опять предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией, — подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, такое существенное сокращение количества членов американской дипмиссии весьма чувствительно для Вашингтона.