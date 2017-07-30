Путин подписал закон об уголовном наказании за махинации с выборными бюллетенями

Согласно документу, за участие в "каруселях" грозят большие штрафы и лишение свободы на срок до пяти лет.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за попытки незаконно повлиять на результаты выборов. В документе оговорена и ответственность избирателей, и членов избиркомов.

Так, если сотрудник избиркома нелегально выдаёт несколько бюллетеней в ходе одного голосования, либо выдает заполненные бланки, ему грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до четырёх лет.

Если те же самые махинации совершает группа лиц, её членам грозят штрафы в размере от 400 до 700 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Серьёзное наказание понесут и те избиратели, которые нелегально получат бюллетени. В частности, им грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.

Напомним, один из авторов законопроекта, депутат Павел Крашенников, ранее говорил, что "карусели" не просто являются мошенничеством, а нарушают конституционные права всех граждан страны.