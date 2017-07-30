Путин: Россия должна показать, что ответит на новый закон США о санкциях

Одним из таких ответных шагов уже стало сокращение количества американских дипломатов в РФ.

Россия должна показать, что не будет оставлять без ответа новый закон об антироссийских санкциях США, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем, — заявил президент.

Новый законопроект Владимир Путин назвал ещё одним шагом США "по ухудшению российско-американских отношений", а также попыткой американской стороны воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, "которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией".

Ранее Лайф сообщал, что обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Сейчас законопроект поступил на подпись президенту Дональду Трампу.