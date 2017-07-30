По меньшей мере четверо военных пострадали при взрыве в Каракасе

Акции протеста, начавшиеся в Венесуэле в мае, вспыхнули с новой силой во время выборов в конституционную ассамблею.

По меньшей мере четверо военных пострадали в результате взрыва в венесуэльском городе Каракас, сообщает агентство France Presse.

#Venezuela The exact moment of the explosion when passing the PN in Altamira this #30jul pic.twitter.com/bSY198H6UT — Freiheit und Frieden (@newya1207) 30 июля 2017 г.

По данным агентства, взрыв произошёл в районе Альтамира. Взорвалось пиротехническое изделие, изготовленное в домашних условиях.

Dirigente juvenil opositor muere en protesta contra Constituyente en Venezuela → https://t.co/y4kL6xCuu6 pic.twitter.com/P14BBYHJhD — 24 Horas (@24HorasTVN) 30 июля 2017 г.

В настоящее время в Венесуэле проходят выборы в конституционную ассамблею — этот орган может менять государственный строй страны и реформировать конституцию. Оппозиция выступает против выборов, заявляя, что созыв учредительного собрания должен осуществляться через референдум.

Это вызвало очередную волну массовых протестов в стране. С начала мая в них погибло уже более 100 человек, тысячи пострадали.