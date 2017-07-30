По меньшей мере четверо военных пострадали при взрыве в Каракасе

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По меньшей мере четверо военных пострадали при взрыве в Каракасе

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Акция протеста в Венесуэле. Фото: © REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Акции протеста, начавшиеся в Венесуэле в мае, вспыхнули с новой силой во время выборов в конституционную ассамблею.

По меньшей мере четверо военных пострадали в результате взрыва в венесуэльском городе Каракас, сообщает агентство France Presse.

По данным агентства, взрыв произошёл в районе Альтамира. Взорвалось пиротехническое изделие, изготовленное в домашних условиях.

В настоящее время в Венесуэле проходят выборы в конституционную ассамблею — этот орган может менять государственный строй страны и реформировать конституцию. Оппозиция выступает против выборов, заявляя, что созыв учредительного собрания должен осуществляться через референдум.

Это вызвало очередную волну массовых протестов в стране. С начала мая в них погибло уже более 100 человек, тысячи пострадали.

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