В США состоялись тайные похороны лидера Linkin Park Честера Беннингтона

Лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон был похоронен в субботу — через неделю после своей смерти. Похороны прошли недалеко от дома Честера — в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс, Калифорния, передаёт TMZ.
Chester Bennington Laid to Rest in Private Funeral https://t.co/ernHWgrEHr— TMZ (@TMZ) 30 июля 2017 г.
Сообщается, что церемония прощания прошла в узком кругу родственников и друзей музыканта. Снимком с похорон поделился Остин Карлайл (бывший солист групп Of Mice and Men и Attack Attack!). Оказалось, что каждому гостю вручался жёлтый браслет и карточка с изображением Честера — такие обычно выдают при входе на концерты.
Многие из гостей были музыкантами, которые играли или гастролировали с Честером. На церемонии даже была установлена сцена, чтобы артисты могли воздать музыкальную дань памяти своему коллеге.
Напомним, 20 июля Беннингтон был найден мёртвым в собственном доме. 41-летний фронтмен рок-группы Linkin Park свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.
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