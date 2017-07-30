В США состоялись тайные похороны лидера Linkin Park Честера Беннингтона

Каждому гостю церемонии вручался жёлтый браслет и карточка с изображением Честера — такие обычно выдают при входе на концерты.

Лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон был похоронен в субботу — через неделю после своей смерти. Похороны прошли недалеко от дома Честера — в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс, Калифорния, передаёт TMZ.

Chester Bennington Laid to Rest in Private Funeral https://t.co/ernHWgrEHr — TMZ (@TMZ) 30 июля 2017 г.

Сообщается, что церемония прощания прошла в узком кругу родственников и друзей музыканта. Снимком с похорон поделился Остин Карлайл (бывший солист групп Of Mice and Men и Attack Attack!). Оказалось, что каждому гостю вручался жёлтый браслет и карточка с изображением Честера — такие обычно выдают при входе на концерты.

The service today was beautiful. Thank you Linkin Park, thank you Chester. For everything ❤❤❤ Публикация от Austin Carlile (@austincarlile) Июл 29 2017 в 3:51 PDT

Многие из гостей были музыкантами, которые играли или гастролировали с Честером. На церемонии даже была установлена сцена, чтобы артисты могли воздать музыкальную дань памяти своему коллеге.

Напомним, 20 июля Беннингтон был найден мёртвым в собственном доме. 41-летний фронтмен рок-группы Linkin Park свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.