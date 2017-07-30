Путин заявил, что он против "чувствительных" ограничений в адрес США

Президент России отметил, что речь идёт не только о бизнесе, но и о сотрудничестве в очень многих областях.

"Чувствительные" ограничения в адрес Соединённых Штатов пока не требуются, они только повредят развитию международных отношений. Об этом Владимир Путин заявил в интервью каналу ВГТРК.

У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно. Это будет вредить и развитию международных отношений. И вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб Президент России Владимир Путин

При этом глава государства добавил, что РФ теоретически готова прибегнуть к крайним мерам, если наступит момент, когда ущерб от санкций США станет слишком велик.

— Ну, если такой момент когда-то настанет, то мы можем рассмотреть и другие варианты ответов. Но я надеюсь, что до этого не дойдёт. Я на сегодняшний день против, — подчеркнул Владимир Путин.

В ходе интервью президент также предположил, что если отношение США к РФ и изменится, это произойдёт не скоро.