Рэп-группа ЛСП сообщила о смерти своего участника Романа Англичанина

Белорусские музыканты Олег Савченко и Роман Сащеко, известный под псевдонимом Рома Англичанин, начали сотрудничество в 2012 году.

Участник белорусской рэп-группы ЛСП Роман Англичанин скончался. Об этом сообщается в официальном сообществе музыкального коллектива в социальной сети "ВКонтакте".

— Сегодня перестало биться сердце нашего друга, участника группы ЛСП Ромы Англичанина. Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом, — говорится в сообщении.

Причина смерти Романа не сообщается. Ему было 29 лет.

ЛСП — это известный дуэт из Белоруссии. Его участники — Олег Савченко и Роман Сащеко, известный под псевдонимом Рома Англичанин, — начали сотрудничество в 2012 году.