В Подмосковье из горящего жилого дома эвакуировано около 100 человек

В жилом трёхэтажном доме посёлка Старая Купавна загорелась кровля. Погибших и пострадавших нет.

Пожарные эвакуировали около 100 человек, в том числе 10 детей, из горящего трёхэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске. Пожар произошёл в посёлке Старая Купавна, на улице Октябрьской. Погибших и пострадавших нет, сообщают в подмосковном главке МЧС.

— По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение кровли на площади 250 кв. м, — рассказали в пресс-службе МЧС.

На месте работают 14 единиц техники и 46 спасателей, идёт проливка здания.