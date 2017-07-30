В Подмосковье из горящего жилого дома эвакуировано около 100 человек

Читайте также

В Подмосковье из горящего жилого дома эвакуировано около 100 человек

398
В жилом трёхэтажном доме посёлка Старая Купавна загорелась кровля. Погибших и пострадавших нет.

Пожарные эвакуировали около 100 человек, в том числе 10 детей, из горящего трёхэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске. Пожар произошёл в посёлке Старая Купавна, на улице Октябрьской. Погибших и пострадавших нет, сообщают в подмосковном главке МЧС.

— По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение кровли на площади 250 кв. м, — рассказали в пресс-службе МЧС.

На месте работают 14 единиц техники и 46 спасателей, идёт проливка здания.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!