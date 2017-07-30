Четверо злоумышленников в масках напали на туристический автобус в Барселоне

Несколько неприятных минут пришлось пережить группе туристов, совершавших ознакомительную поездку по Барселоне. Возле стадиона "Камп Ноу" к автобусу с иностранцами подбежали четверо злоумышленников в масках. Ножом они изрезали шины, а затем написали на ветровом стекле фразу "Туризм убивает город".
Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошёл ещё в минувший четверг, 27 июля, однако полиция сообщила о нём общественности лишь сегодня. При этом до сих пор никого из подозреваемых задержать не удалось.
По словам потерпевших, в первые минуты они подумали, что стали жертвами террористической атаки, и очень испугались. Лишь после того, как злоумышленники удалились, они поняли, что речь шла об очередной акции, направленной против туризма.
В начале мая в Барселоне уже проходил митинг, участниками которого стали около 300 человек, недовольных тем, что город чрезвычайно популярен у туристов. По их мнению, из-за притока иностранцев значительно подорожало жильё, а на местах, где можно было построить школы, возводятся новые отели.
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