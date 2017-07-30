Четверо злоумышленников в масках напали на туристический автобус в Барселоне

Полиция несколько дней скрывала информацию об инциденте от общественности, но задержать подозреваемых за это время не удалось.

Несколько неприятных минут пришлось пережить группе туристов, совершавших ознакомительную поездку по Барселоне. Возле стадиона "Камп Ноу" к автобусу с иностранцами подбежали четверо злоумышленников в масках. Ножом они изрезали шины, а затем написали на ветровом стекле фразу "Туризм убивает город".

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошёл ещё в минувший четверг, 27 июля, однако полиция сообщила о нём общественности лишь сегодня. При этом до сих пор никого из подозреваемых задержать не удалось.

По словам потерпевших, в первые минуты они подумали, что стали жертвами террористической атаки, и очень испугались. Лишь после того, как злоумышленники удалились, они поняли, что речь шла об очередной акции, направленной против туризма.

В начале мая в Барселоне уже проходил митинг, участниками которого стали около 300 человек, недовольных тем, что город чрезвычайно популярен у туристов. По их мнению, из-за притока иностранцев значительно подорожало жильё, а на местах, где можно было построить школы, возводятся новые отели.